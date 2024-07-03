Англія, Іспанія та Німеччина залишаються фаворитами Євро-2024

Напередодні чвертьфінальних матчів чемпіонату Європи з футболу 2024 року букмекери оновили котирування на загальний успіх у турнірі.

Як і раніше головним фаворитом Євро-2024, на думку бейтингового оператора Favbet, залишається збірна Англії.

До трійки також входять Іспанія та Німеччина, які зіграють між собою в 1/4 фіналу.

Коефіцієнти Фавбет на перемогу в Євро

Англія — 4,5; Іспанія — 5,0; Німеччина — 5,5; Франція — 5,5; Нідерланди — 9,0; Португалія — 11,0; Швейцарія — 16,0; Туреччина — 31,0.

Слід відзначити, серйозних змін із попереднім прогнозом фахівців не відбулося.

Також свій прогноз оновив штучний інтелект — його прогноз дещо відрізняється від очікувань букмекерів.

Чвертьфінальні матчі Євро-2024 заплановано на 5 та 6 липня. Фінальний поєдинок, нагадаємо, відбудеться 14 липня в Берліні.