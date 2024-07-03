Англія, Іспанія та Німеччина залишаються фаворитами Євро-2024
Напередодні чвертьфінальних матчів чемпіонату Європи з футболу 2024 року букмекери оновили котирування на загальний успіх у турнірі.
Як і раніше головним фаворитом Євро-2024, на думку бейтингового оператора Favbet, залишається збірна Англії.
До трійки також входять Іспанія та Німеччина, які зіграють між собою в 1/4 фіналу.
Коефіцієнти Фавбет на перемогу в Євро
- Англія — 4,5;
- Іспанія — 5,0;
- Німеччина — 5,5;
- Франція — 5,5;
- Нідерланди — 9,0;
- Португалія — 11,0;
- Швейцарія — 16,0;
- Туреччина — 31,0.
Слід відзначити, серйозних змін із попереднім прогнозом фахівців не відбулося.
Також свій прогноз оновив штучний інтелект — його прогноз дещо відрізняється від очікувань букмекерів.
Чвертьфінальні матчі Євро-2024 заплановано на 5 та 6 липня. Фінальний поєдинок, нагадаємо, відбудеться 14 липня в Берліні.