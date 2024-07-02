Визначились усі учасники та чвертьфінальні пари Євро-2024
Збірна Туреччини стала останньою командою, яка пробилася до 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Турки перемогли Австрію (2:1) і приєдналися до 7 національних команд, які гарантували собі місце у чвертьфіналі раніше.
Усі учасники 1/4 фіналу
- Швейцарія
- Німеччина
- Англія
- Іспанія
- Франція
- Португалія
- Нідерланди
- Туреччина
Розклад чвертьфіналів
5 липня
19:00 . Іспанія .
22:00. Португалія – Франція
6 липня
19:00. Англія – Швейцарія
22:00. Нідерланди - Туреччина
Зазначимо, що головні фаворити , на думку букмекерів, Євро після групового етапу Іспанія та Німеччина зустрінуться вже на стадії 1/4 фіналу.