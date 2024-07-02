Визначились усі учасники та чвертьфінальні пари Євро-2024

Збірна Туреччини стала останньою командою, яка пробилася до 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Турки перемогли Австрію (2:1) і приєдналися до 7 національних команд, які гарантували собі місце у чвертьфіналі раніше.

Усі учасники 1/4 фіналу

Швейцарія Німеччина Англія Іспанія Франція Португалія Нідерланди Туреччина

Розклад чвертьфіналів

5 липня

19:00 . Іспанія .

22:00. Португалія – Франція

6 липня

19:00. Англія – Швейцарія

22:00. Нідерланди - Туреччина

Зазначимо, що головні фаворити , на думку букмекерів, Євро після групового етапу Іспанія та Німеччина зустрінуться вже на стадії 1/4 фіналу.