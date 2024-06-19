Хорватія та Албанія оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Збірні Хорватії та Албанії визначилися зі стартовими складами на матч другого туру Євро-2024.

Про це повідомляють пресслужби національних команд.

Склад збірної Хорватії

Збірна Хорватії: Лівакович, Гвардіол, Шутало, Маєр, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Перишич, Петкович, Юранович.

Склади збірної Албанії

Збірна Албанії: Стракоша, Хусай, Джимсіті, Айєті, Мітай, Рамадані, Аслані, Лячі, Байрамі, Ясані, Манай.

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому турі Хорватія розгромно програла Іспанії, а Албанія зазнала поразки від Італії.