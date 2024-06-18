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Путін ху**о: на російському телебаченні показали кричалку грузинських фанатів

Станіслав Лисак — 18 червня, 22:43
Путін ху**о: на російському телебаченні показали кричалку грузинських фанатів

Під час матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між збірною Туреччини та Грузії (3:1) уболівальники Сакартвело скандували відому кричалку "Путін х**ло".

Цей момент потрапив у трансляцію російського каналу МатчТВ. Після кількох секунд показу грузинських фанатів кадр змінився на трибуну з уболівальниками збірної Туреччини.

Наступний матч Грузія зіграє 22 червня проти Чехії. В цей же день команда Туреччина зустрінеться з Португалією.

Напередодні матчу турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді.

Раніше під час матчу ЧЄ прапори Росії з'явилися на трибунах сербських уболівальників під час матчу їхніх земляків зі збірною Англії (0:1), які давно прихильно ставляться до Росії та підтримують зв'язки з російськими фанатами у різних видах спорту.

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