Турецькі та грузинські фани влаштували масову бійку перед матчем на Євро-2024

Турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді перед матчем своїх національних збірних у 1 турі Євро-2024.

Два фанатських угруповання билися між собою через барикаду, що розділяє трибуни. Також хулігани кидали один в одного різні предмети.

Початок матчу між збірними Туреччини та Грузії запланований на 19:00 за київським часом. Зі стартовими складами команд можна ознайомитися тут.