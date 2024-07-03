Сатисфакція для України, провал зірок та нові герої. Тенденції та підсумки 1/8 фіналу Євро-2024

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 відгриміли події матчів першої стадії плейоф.У наступний раунд кваліфікувалися 8 кращих, а ігри, що відбулися, підкинули достатньо поживи для роздумів. Розповідаємо про головне, що сталося в 1/8 фіналу.

Група збірної України — найслабша на турнірі

Перед початком континентальної першості квартет E, в якому випало грати команді Сергія Реброва, вважався вдалим для перспектив збірної України. Сталося ж так, як сталося, проте 3 тури першого раунду фінальної стадії нібито показали немалий потенціал усіх 4 збірних, які боролися за вихід у плейоф.

Однак таке враження виявилося оманою. На ділі вже в 1/8 усі три представника квартету свої виступи закінчили, й лише скромна Словаччина була в десятках секунд від історичного досягнення та може занести турнір собі в актив. Реальний показник сили команд, які випередили Україну в боротьбі за вихід з групи, красномовно символізує наступний факт. У чвертьфіналі будуть представлені збірні з усіх квартетів, окрім саме "українського".

Чинний чемпіон підтвердив пророцтва скептиків

Перед стартом турніру ми відзначали високу вірогідність невдалого виступу збірної Італії. Команда Лучано Спаллетті не вражала ще у відборі. Фінальна ж частина змагання показала — наразі італійці не здатні скласти конкуренцію не тільки провідним командам Старого Світу, а й твердим середнякам, яким не перший рік є представники країни банків, сирів та "вічного" нейтралітету.

Поразка Швейцарії несподіваною аж ніяк не була. Виступ Італії на "Олімпіаштадіоні" став лише продовженням мук "скуадри" в груповому раунді, а відсутність розуміння, що робити на половині поля суперника, стала уособленням неефективного керування тренерського штабу. Італія не грала по-чемпіонськи у жодному з 4 проведених на Євро матчів. Ні, не так — Італія мучилася в кожному з 4 проведених на змаганні поєдинків. І їде додому зализувати рани.

Наразі кращий футболіст Євро захищає кольори його головного фаворита

Після проведених матчів стадії 1/8 збірна Іспанії не дала жодних приводів засумніватися у своїй силі. Легкість, потужність, впевненість і водночас розуміння, де можна зберегти сили. Усі ці риси притаманні "фурії" з першого матчу на чемпіонаті Європи. Грузія Віллі Саньоля хай і розмочила ворота піренейців першим голом на турнірі, причин засумніватися у потенціалі команди Луїса де ла Фуенте точно не надала.

У складі Іспанії грає й наразі найбільш ефективний з точки зору досягнень на полі футболіст Євро. Мова про півзахисника Фабіана Руїса. 28-річний хавбек ПСЖ належить до тих трьох футболістів, які очолюють змагання за таким важливим показником, як "гол+пас. В Руїса 4 бали (2 голи+2 асисти), й у системі де ла Фуенте він виглядає ключовою фігурою. А також просто зараз є найкращим гравцем турніру.

Провідні футболісти континенту не втомлюються відпочивати

Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Кевін Де Брейне, Ніколо Барелла. Незважаючи на різний підсумок зусиль команд, які представляють ці футболісти, в 1/8 фіналу ЧЄ, усі вони як лідери своїх збірних та гравці, які належать до кращих виконавців сучасності на своїх позиціях, чергові матчі зіграли украй невдало.

Нові промахи та в буквальному сенсі майже нуль ефективності від португальця та француза, символічне значення безпомічності Мбаппе, який лишається автором єдиного гола своєї команди на турнірі не чужими зусиллями, та й того — проведеного з пенальті, якнайкраще характеризують стан справ у таборі учасників одного з двох суперматчів уже чвертьфіналу.

Найбільш успішним гравцем стадії став захисник

Нині виконавець саудівського Аль-Ахлі Меріх Демірал у європейському футболі сподівань не виправдав. Він не став своїм у Ювентусі, не зміг проявити себе і в "меншому" клубі — бергамській Аталанті, і врешті опинився у країні, де можна заробляти значно більші гроші, ніж у провідних чемпіонатах Старого Світу.

Демірал до тих беків, яким серед головних чеснот притаманна надійність, не належить. Меріх — специфічний представник свого амплуа. Він полюбляє затримуватися на половині поля суперника в тих епізодах гри, коли його команда атакує. Та вже в головному у кар'єрі Демірала матчі, яким стало протистояння Туреччини з Австрією, така відверта вада перетворилася на величезне достоїнство. Демірал опинявся у потрібний час у потрібному місці перед воротами суперника двічі, й одним махом перекрив усі зауваження щодо виконання безпосередніх обов'язків у попередніх матчах. Ці голи не змінять його статус у негласній ієрархії центрбеків у сучасному футболі. Але точно впишуть ім'я в історію власної країни щонайменше великими літерами.

По завершенні гри Австрія — Туреччина стало відоме ім'я наступного тренера Італії?

Вінченцо Монтелла до найбільш впізнаваних у світі наставників із італійським паспортом аж ніяк не належить. Тренерську кар'єру він почав давно — працює в статусі головного ще з 2011-го — проте за цей час здобув хіба що Суперкубок Італії з Міланом. Як виявилося, на ниві збірних в "Аероплана" виходить краще.

Робота на чолі Туреччини для Монтелли — перша не з клубом. "Яничарів" синьйор Вінченцо очолив у вересні 2023-го, тобто успіх команди у відборі до ЧЄ-2024 — не тільки його авторства. Проте справжнього Монтеллу-тренера ми побачили безпосередньо у фінальній частині. Туреччина — одна з найбільш яскравих збірних турніру, команда, яка забивала не менш як 2 голи в 3 із 4 зіграних матчів, команда, яка грає не тільки розумом, а й серцем. Поєднання цікавих тактичних задумок та величезного бажання — візитівка Монтелли-тренера на змаганні у Німеччині. А також те, чого точно не вистачало його рідній збірній. Враховуючи карколомний прогрес Вінченцо у новому амплуа та становище нинішнього керманича команди "скуадри адзурри", виключати розвиток подій, згідно з яким Монтелла раптом знадобиться вже своїй батьківщині, не варто.