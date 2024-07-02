Сльози Роналду та геройство Кошти: збірна Португалії вийшла в 1/4 Євро-2024

Збірна Португалії в серії пенальті обіграла Словенію і вийшла у чвертьфінал Євро-2024.

Основний та додатковий час завершився без забитих голів. У серії пенальті сильнішими виявилися підопічні Роберта Мартінеса.

Активно португальці атакували протягом усього матчу, але більшість ударів не становили значної загрози.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду чимало бив по воротах, виконував кілька штрафних ударів, однак м'яч не хотів залітати в сітку воріт.

Фото — УЄФА

На 105-й хвилині Дієгу Жота увірвався у штрафний майданчик і заробив пенальті, однак Роналду не зміг його реалізувати.

Фото — УЄФА

На 115-й хвилині Пепе, який став найстаршим гравцем в історії плей-оф міжнародних турнірів, обрізався у центрі поля, однак Шешко не зміг обіграти гокліпера.

Фото — УЄФА

У серії пенальті "Селесао" виявилися сильнішими завдяки трьом відбитим ударам поспіль від Діогу Коштою.

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Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 1 липня

Португалія — Словенія 0:0

По пенальті 3:0

Португалія: Коста, Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш, Бруну Фернандеш, Палінья, Вітінья, Бернанду Сілва, Роналду, Леау

Словенія: Облак, Балковец, Бійол, Дркушич, Корнічнік, Млакар, Елснік, Гнезда Черін, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Попередження: Дркушич 32, Корнічнік 37, Станкович 101, Бійол 106, Балковец 107, Мартінес 111 (за межами поля)

Вилучення: 105+1 Кек

В 1/4 фіналу Португалія зіграє з Францією, яка здолала Бельгію після прикрого автогола.