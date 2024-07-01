Криза жанру режисера Дешама затягнулася. Чому матч Франція — Бельгія — ганебна реклама футболу

Підбиваємо підсумки першої на стадії плейоф чемпіонату Європи-2024 дуелі провідних збірних. Матч Франція — Бельгія подарував лише один гол. А також розчарував. Розповідаємо, чому.

Ні, вам не здалося: Україна могла й мала перегравати цю Бельгію

Die Roten Teufeln як один із трьох варіантів загальновідомого прізвиська збірної Бельгії — німецький відповідник "червоних дияволів". Сама Бельгія до початку Євро вважалася командою, яка відноситься до сонму провідних команд турніру, і в компанії тієї ж господарки турніру перебуває заслужено. Реальність виявилася іншою.

Ні в матчі з Україною, ні в грі з Францією, ні в двох інших проведених на турнірі поєдинках Бельгія високому рангу не відповідала жодної хвилини. Як виявилося, у грі з командою Сергія Реброва бельгійці не те що не берегли сили, а використовували той скромний максимум, яким нині є арсенал їх можливостей. У кожному випадку, коли від цієї Бельгії очікували більшого, резерви Доменіко Тедеско були порожніми. Як і гра його команди на змаганні в цілому.

Франція забула, що таке ефективність у штрафному майданчику суперника

Дідьє Дешам тренує збірну чи не з найкращим підбором виконавців. А вже за глибиною складу знайти рівних цій Франції на Євро-2024 дійсно важко. Та це не відміняє факту украй сірої гри "гальських півнів" на ЧЄ з першого матчу групового раунду й до гри 1/8 фіналу включно.

Кажуть, знаходити мотивацію на роками улюбленому місці роботи з кожним разом важче. У випадку одного з найвидатніших футболістів та тренерів у історії Франції застій ідей щодо покращення гри команди в очі вже не кидається — цей факт просто сліпить. Сценарій виступу Франції майже у кожному матчі на Євро наразі однаковісінький: команда грає на класі, забиває "дурний" м’яч, тоді як суперник знайти в собі сили відповісти кволому важковаговику, чи не може, чи не має чим, чи погоджується на прийнятний для обох сторін результат. Та чи буде так завжди, еге ж, Португалія?..

Коли перед воротами суперника пороблено: головна ударна сила Бельгії закінчив турнір з нулем у графі "забиті м'ячі"

Ромелу Лукаку починав турнір багатообіцяльно — незараховані у ворота Словаччини голи списали на випадок, а відсутність забитих м'ячів у грі з Румунією — на невезіння. Однак вже в поєдинку з Україною стало ясно, що проблема форварда Челсі глибша, а коли над ним висить ефективний "персональник", величезний хлопець на полі відверто губиться.

Сутичка вже з Францією стала для Лукаку не тільки "продовженням" дуелі з Україною, а й одним із найгіршим матчів Ромелу на міжнародному рівні. Його знову "з'їв" захист суперника, а про вміння класно брати ініціативу на себе й вирішувати долю епізоду одним дотиком башта з Антверпена, здається, забув.

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Перед матчем нападник Реала Кіліан Мбаппе говорив про необхідність виходу команди зі "сплячки". А також не забув згадати про усі незручності, які відчуває у зв'язку з носінням захисної маски.

За підсумками 90 хвилин гри найбільш статусний футболіст Дешама знову залишив поле без голу й навіть результативної дії. М’яч у ворота Польщі лишається єдиним для Кіліана на турнірі, проте й той результативний удар "Черепашка" завдав із "точки". Звісно, налаштовані позитивно шанувальники таланту Мбаппе можуть сказати, що футболіст береже сили на вирішальні стадії турніру й уже в наступній грі той покаже все, на що здатен. Та куди більш підходяща грі Кіліана характеристика — "наївся". Ще до закінчення сезону на клубному рівні.

Тедеско навчив Бельгію оборонятися, та не атакувати

Підсумком зусиль збірної Бельгії на турнірі кращих збірних континенту став непереконливий вихід у 1/8 фіналу та 2 забиті м'ячі, проведені у ворота однієї команди — Румунії. У трьох інших матчах команда колишнього наставника Лейпцига не просто була в атаці слабкою — вона не забивала.

Перед стартом змагання у Німеччині щодо цієї Бельгії занадто оптимістичних очікувань не було — кращі роки цієї команди позаду, а нинішнє покоління — нерівня попереднім. Однак уявити собі настільки беззубу в одному з двох головних аспектів досягнення результату команду не могли навіть ті, хто щиро бажав "червоно-чорним" провалу.

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Ян Вертонген їхав на Євро у статусі найбільш вікового футболіста Бельгії й водночас опори захисту команди. Так склалося, що 37-річний захисник — наразі найсильніший центрбек збірної, в якій оборона не перший рік є найслабшою ланкою. Не дивно, що для гравця, який від сьогодні ще й є офіційно безробітним, ЧЄ-2024, з високою вірогідністю, є тим останнім великим змаганням на рівні збірних, після якого Ян з головною командою Бельгії попрощається.

Гра з Францією для Вертонгена була 157-ю і, можливо, теж останньою в складі "червоних дияволів". Він — давно рекордсмен за кількістю проведених матчів у історії збірної Бельгії. Проте поєдинок у Дюссельдорфі він запам'ятає як страшний сон через епізод з єдиним у матчі взяттям воріт, до якого призвели його ненавмисні дії перед власними воротами. Помиляються й величні.