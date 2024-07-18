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Шалена перевага: Мамардашвілі став найкращим воротарем Євро-2024

Микола Дендак — 18 липня, 19:18
Шалена перевага: Мамардашвілі став найкращим воротарем Євро-2024

Голкіпер збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі впевнено очолив рейтинг воротарів Євро-2024 за кількістю сейвів.

Про це йдеться у соцмережах турніру.

На рахунку грузина 29 порятунків власних воріт за 4 матчі. У найближчого переслідувача Барта Вербрюггена з Нідерландів лише 18. На третьому місці одноклубник Віталія Миколенка англієць Джордан Пікфорд (17).

Раніше ми повідомляли, що Мамардашвілі став найкращим голкіпером на групових етапах Євро у ХХІ столітті.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Грузія розгромно програла Іспанії, яка стала переможцем турніру, здолавши у фіналі Англію.

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