Шалена перевага: Мамардашвілі став найкращим воротарем Євро-2024

Голкіпер збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі впевнено очолив рейтинг воротарів Євро-2024 за кількістю сейвів.

Про це йдеться у соцмережах турніру.

На рахунку грузина 29 порятунків власних воріт за 4 матчі. У найближчого переслідувача Барта Вербрюггена з Нідерландів лише 18. На третьому місці одноклубник Віталія Миколенка англієць Джордан Пікфорд (17).

Раніше ми повідомляли, що Мамардашвілі став найкращим голкіпером на групових етапах Євро у ХХІ столітті.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Грузія розгромно програла Іспанії, яка стала переможцем турніру, здолавши у фіналі Англію.