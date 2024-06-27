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Мамардашвілі показав найкращий воротарський перфоманс на груповому етапі Євро у ХХІ столітті

Игорь Чернявский — 27 червня, 12:03
Мамардашвілі показав найкращий воротарський перфоманс на груповому етапі Євро у ХХІ столітті

Воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі став найкращим голкіпером на групових етапах Євро у ХХІ столітті.

Про це повідомляє статистичний портал Opta Analyst.

За три матчі групового етапу Гіоргі здійснив 21 сейв і врятував свою команду від 3,6 очікуваних голів. Тільки в матчі з Чехією 23-річний голкіпер 11 зробив сейвів і увійшов у топ-3 воротарів в історії Євро за цим показником.

Також Мамардашвілі зробив величезний внесок в історичну перемогу над Португалією, завдяки якій збірна Грузії вперше у своїй історії вийшла у плейоф великого турніру.

Євро-2024 Гіоргі Мамардашвілі Збірна Грузії з футболу

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