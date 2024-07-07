Саутгейт звинуватив англійські ЗМІ у зливі інформації про тактику збірної
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт звинуватив британські ЗМІ у зливі інформації про тактику команди перед матчами Євро-2024.
Слова керманича "трьох левів" цитує talkSPORT.
"Ми намагаємося виграти футбольний турнір, а наші власні ЗМІ зливають тактичну інформацію за дві години після того, як ми закінчили тренування.
Вони виправлять мене через те, що я сказав, що вони отримали її безпосередньо з табору, і, можливо, так воно й було, але як це допоможе команді?
Як допоможе команді те, що ми даємо швейцарцям, які, можливо, очікували, що ми гратимемо по-іншому, три дні на підготовку до того, що ми можемо зробити?
Я маю сказати про це, тому що нам доводиться працювати в такій ситуації. Це складно, важче, ніж має бути, але ми все одно рухаємось далі", — заявив Саутгейт.
Нагадаємо, перед матчем зі Швейцарією у чвертьфіналі Євро повідомлялось, що Англія буде грати із трьома центральними захисниками.
Втім, злив тактичної інформації не завадив підопічним Саутгейта здолати "хрестоносців" та вийти у півфінал Євро, де вони зіграють проти Нідерландів. Матч відбудеться 10 липня о 22:00 за київським часом.