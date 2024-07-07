Саутгейт звинуватив англійські ЗМІ у зливі інформації про тактику збірної

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт звинуватив британські ЗМІ у зливі інформації про тактику команди перед матчами Євро-2024.

Слова керманича "трьох левів" цитує talkSPORT.

"Ми намагаємося виграти футбольний турнір, а наші власні ЗМІ зливають тактичну інформацію за дві години після того, як ми закінчили тренування.

Вони виправлять мене через те, що я сказав, що вони отримали її безпосередньо з табору, і, можливо, так воно й було, але як це допоможе команді?

Як допоможе команді те, що ми даємо швейцарцям, які, можливо, очікували, що ми гратимемо по-іншому, три дні на підготовку до того, що ми можемо зробити?

Я маю сказати про це, тому що нам доводиться працювати в такій ситуації. Це складно, важче, ніж має бути, але ми все одно рухаємось далі", — заявив Саутгейт.