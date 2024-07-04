Довгоочікувані зміни: Англія може перейти на нову тактику у чвертьфіналі Євро-2024
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт може змінити тактику команди у матчі чвертьфіналу Євро-2024 проти Швейцарії.
Про це повідомляє Independent.
Керманич тестував схему із трьома захисниками через відсутність Марка Гехі. У трійці оборонців можуть зіграти Езрі Конса, Джон Стоунз та Кайл Вокер.
Саутгейт хоче покращити гру збірної "трьох левів", повернувши схему, яка востаннє використовувалась на Євро-2020.
Нагадаємо, що Англія драматично перемогла Словаччину в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Наступним суперником англійців стане Швейцарія, яка впевнено переграла Італію.
Матч відбудеться 6 липня о 19:00 за київським часом.