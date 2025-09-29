Нічого не змінилося: Манчестер Юнайтед не збирається міняти Аморіма на Саутгейта

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не перебуває під загрозою звільнення.

Про це повідомляє журналіст ESPN Роб Доусон.

Аморім готує команду до наступного матчу АПЛ проти Сандерленда (4 жовтня) у звичному режимі. 40-річний португалець не отримав жодних вказівок про те, що він не буде присутній на "Олд Траффорд" у своїй поточній ролі.

Джерела в клубі наполягають, що клуб наразі не шукає заміну Аморіму, і спростували чутки про те, що співвласник клубу сер Джим Раткліфф вже зустрівся з Гаретом Саутгейтом. Колишній головний тренер збірної Англії розглядався манкуніанцями, але це було після звільнення Еріка тен Гага минулого року.

Керівництво Юнайтед прагне надати Аморіму якомога більше часу, щоб він зміг змінити ситуацію на краще. Однак існує розуміння, що результати повинні швидко покращитися, якщо команда хоче досягти своєї передсезонної мети – кваліфікації до єврокубку.

Після перших шести турів АПЛ сезону-2025/26 Манчестер Юнайтед посідає чотирнадцяте місце, маючи в активі тільки сім очок.

Нагадаємо, що центрбек "червоних дияволів" Маттейс Де Лігт став на захист Рубена Аморіма після поразки від Брентфорда (1:3).