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Саутгейт: Іспанія була найкращою командою на Євро-2024

Микола Дендак — 15 липня, 00:44
Саутгейт: Іспанія була найкращою командою на Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що Іспанія була найкращою командою на Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА з посиланням на ITV Sport.

"Я вважаю, що Іспанія була найкращою командою на турнірі. Ми недостатньо добре тримали м’яч, але до останніх десяти хвилин ми робили все правильно. Я спустошений. Всі гравці були абсолютно неймовірними, я так пишаюся тим, що вони зробили.
Щодо гола Палмера, то на той момент ми мали трохи імпульсу в грі. У нас також був великий шанс зрівняти рахунок в кінці матчу. Ймовірно, протягом 90 хвилин, я не впевнений, що ми зробили достатньо", — сказав наставник.

Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату Європи Англія поступилась Іспанії. Найкращим гравцем турніру став іспанець Родрі.

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