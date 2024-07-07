Саутгейт: Ми багато працювали над пенальті

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що команда багато працювала над пенальті.

Його слова передає УЄФА.

"Ми багато працювали над пенальті. Наразі ми виграли три з чотирьох післяматчевих серій пенальті. Я думаю, що наші процеси були хорошими. Ми працювали над цим, але врешті-решт це мають робити гравці.

Для футболістів дуже важко вийти на поле в такому стані, як вони це зробили. Для когось на кшталт Букайо Сака, пережити цей момент тиску — я дуже, дуже пишаюся ними", — сказав наставник.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2024 англійці перемогли Швейцарію саме у серії післяматчевих пенальті. У півфіналі "три леви" зіграють проти Нідерландів, які здолали Туреччину.