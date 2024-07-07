Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Саутгейт: Ми багато працювали над пенальті

Микола Дендак — 7 липня, 15:51
Саутгейт: Ми багато працювали над пенальті

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що команда багато працювала над пенальті.

Його слова передає УЄФА.

"Ми багато працювали над пенальті. Наразі ми виграли три з чотирьох післяматчевих серій пенальті. Я думаю, що наші процеси були хорошими. Ми працювали над цим, але врешті-решт це мають робити гравці.
Для футболістів дуже важко вийти на поле в такому стані, як вони це зробили. Для когось на кшталт Букайо Сака, пережити цей момент тиску — я дуже, дуже пишаюся ними", — сказав наставник.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2024 англійці перемогли Швейцарію саме у серії післяматчевих пенальті. У півфіналі "три леви" зіграють проти Нідерландів, які здолали Туреччину.

збірна Англії з футболу Гарет Саутгейт Збірна Швейцарії з футболу Євро-2024 з футболу

Гарет Саутгейт

Саутгейт: Я дуже, дуже пишаюся своїми гравцями
А якщо сенсація?.. Що допоможе Швейцарії та Туреччині здивувати в матчах 1/4 Євро
Саутгейт: Наша мета — просто створювати проблеми нашим опонентам
Саутгейт: Треба повернутися до стадії, в якій були до гри проти Словаччини
Саутгейт прокоментував перемогу над Словаччиною на Євро-2024

Останні новини