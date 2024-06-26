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Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Бельгією

Станіслав Лисак — 26 червня, 21:22
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Бельгією

Футболіст Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін став володарем призу Лев Матчу в матчі третього туру групового етапу Євро-2024 Україна — Бельгія (0:0).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Голкіпер національної команди зробив 4 сейви, три з яких з меж штрафного майданчика. Точність передач Трубіна склала 63% (17/27).

Напередодні стало відомо, хто став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА, а також, який футболіст отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.

Збірна України покинула чемпіонат Європи, посівши останнє місце у групі E, попри набрані 4 очки.

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