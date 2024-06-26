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Визначився найкращий гравець матчу Україна — Бельгія за версією SofaScore

Микола Дендак — 26 червня, 21:09
Визначився найкращий гравець матчу Україна — Бельгія за версією SofaScore

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне отримав найвищу оцінку за матч проти України (0:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Футболіст отримав оцінку — 7,9. Він віддав 46 точних передач з 64 (74%), зокрема і 4 ключові, а також здійснив 4 спроби дриблінгу (1 вдала).

Нагадаємо, у паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

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