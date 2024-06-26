Де Брейне став найкращим гравцем матчу Україна — Бельгія за версією УЄФА

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне став найкращим гравцем матчу проти України (0:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Бельгієць віддав 46 точних передач з 64 (74%), зокрема 4 ключові, а також здійснив 4 спроби дриблінгу (1 вдала). Він також отримав найвищу оцінку від SofaScore за цей поєдинок.

Нагадаємо, у паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.