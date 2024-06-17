Зінченко: Дуже соромно було дивитися нашим вболівальникам в очі

Футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко розповів, що команді соромно дивитись в очі уболівальникам після поразки від Румунії (3:0) в першому турі Євро-2024.

Про це він повідомив у коментарі для MEGOGO.

"Я не знаю, що казати. Дуже соромно було дивитися нашим вболівальникам в очі. Вони приїхали нас сьогодні підтримати. Зробимо все в наступній грі, щоб порадувати наших фанів. Зараз я не знаю, що коментувати, я тільки з поля. Зараз дуже соромно. Хлопці розуміють те, що сталося, потрібно показати нашу реакцію в наступній грі. Потрібно перемагати, щоб вийти з групи. Всі розуміють, що гра була жахлива, але сьогодні трапилось що трапилось.

Я не знаю коли був переломний момент. Завжди неприємно пропускати першими. Десь нам чогось не вистачало, можливо агресії. Тренер нам вкаже, що ми зробили неправильно, і я сподіваюсь, що в наступній грі ми зможемо отримати позитивний результат.

Що казав тренер в перерві? Він сказав, що нам треба бути агресивнішими попереду, бо контроль м'яча це одне, але нам потрібно створювати моменти. І на жаль нам цього сьогодні бракувало", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Україна та Румунія потрапили до групи E на чемпіонаті Європи-2024. Окрім них, там є Бельгія та Словаччина, які проведуть матч між собою сьогодні, 17 червня, о 19:00 за київським часом.