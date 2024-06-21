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Тірні не зіграє на чемпіонаті Європи через травму

Станіслав Лисак — 21 червня, 23:00
Тірні не зіграє на чемпіонаті Європи через травму

Захисник Арсенала та збірної Шотландії Кіран Тірні не зможе зіграти в останньому матчі Євро-2024 проти Угорщини.

Про це повідомив асистент головного тренера шотландців Джон Карвер.

Тірні зазнав пошкодження підколінного сухожилля у другому таймі матчу зі Швейцарією (1:1).

"Кіран має проблему з підколінним сухожиллям. Прямує додому, щоб його оглянув Арсенал. Вони дадуть вам оновлену інформацію в міру її надходження, але Тірні явно вкрай розчарований. Це удар, тому що він один із наших найкращих гравців, а в на такому турнірі потрібні найкращі гравці на полі", — сказав Карвер.

Після двох турів Шотландія має у своєму активі 1 очко та посідає третє місце у групі. Швейцарія з чотирма пунктами розташувалася на другій сходинці.

Очолює квартет Німеччина, яка після перемоги над Угорщиною, вже гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024.

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