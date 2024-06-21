Тірні не зіграє на чемпіонаті Європи через травму
Захисник Арсенала та збірної Шотландії Кіран Тірні не зможе зіграти в останньому матчі Євро-2024 проти Угорщини.
Про це повідомив асистент головного тренера шотландців Джон Карвер.
Тірні зазнав пошкодження підколінного сухожилля у другому таймі матчу зі Швейцарією (1:1).
"Кіран має проблему з підколінним сухожиллям. Прямує додому, щоб його оглянув Арсенал. Вони дадуть вам оновлену інформацію в міру її надходження, але Тірні явно вкрай розчарований. Це удар, тому що він один із наших найкращих гравців, а в на такому турнірі потрібні найкращі гравці на полі", — сказав Карвер.
Після двох турів Шотландія має у своєму активі 1 очко та посідає третє місце у групі. Швейцарія з чотирма пунктами розташувалася на другій сходинці.
Очолює квартет Німеччина, яка після перемоги над Угорщиною, вже гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024.