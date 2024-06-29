Емболо: Я дуже пишаюся командою, персоналом і всією країною

Нападник французького Монако та збірної Швейцарії Брель Емболо пишається командою, персоналом та всією країною після перемоги над Італією (2:0) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Я щасливий, гордий і думаю, що перемога заслужена. Ми заслужили перемогу над командою, з якою важко грати. Ми були компактними і створювали моменти. Ми показали дійсно хорошу гру і забили в потрібний момент. Я дуже пишаюся командою, персоналом і всією країною", — сказав гравець.

Нагадаємо, Швейцарія вдруге в історії вийшла у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина.

Швейцарці вийшли у плейоф з другого місця групи A, після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх, спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.