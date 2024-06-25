Модрич — про нічию з Італією: Футбол — жорстокий вид спорту

Зірковий півзахисник мадридського Реала та збірної Хорватії Лука Модрич, коментуючи нічию з Італією (1:1) у 3 турі групового етапу Євро-2024, назвав футбол жорстоким видом спорту.

Його слова передає УЄФА.

"Ми знали, що фанати з нами, незважаючи ні на що. Вони завжди поруч, і ми їм дякуємо. Нам шкода, що це не була перемога, яка б дозволила нам пройти до наступного раунду.

Минулого разу ми пропустили гол на 95-й хвилині, сьогодні — на 98-й. Футбол — жорстокий вид спорту, здається, він просто не був призначений для нас", — сказав гравець.

Нагадаємо, Модрич став найкращим гравцем поєдинку за версією УЄФА. Ветеран "картатих" віддав 14 передач у фінальній третині та відзначився голом, ставши найвіковішим автором забитого м'яча в історії Євро. За версією SofaScore Модрич отримав оцінку — 7,2.

Хорватія посіла третю сходинку в групі В, яка не може гарантувати їм місце у наступному раунді чемпіонату Європи. Для виходу у плей-оф підопічним Златко Даліча потрібні наступні сценарії: