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Модрич став найкращим гравцем матчу Хорватія — Італія за версією УЄФА

Владислав Уткін — 25 червня, 00:35
Модрич став найкращим гравцем матчу Хорватія — Італія за версією УЄФА

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич став найкращим гравцем матчу третього туру Євро-2024 проти Італії (1:1).

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Ветеран "картатих" віддав 14 передач у фінальній третині та відзначився голом, ставши найвіковішим автором забитого м'яча в історії Євро. За версією SofaScore Модрич отримав оцінку — 7,2.

Хорватія, не зумівши перемогти Італію, посіла третє місце у групі B, яке не може гарантувати їм місце у плей-оф чемпіонату Європи.

Для виходу у плей-оф підопічним Златко Даліча потрібні наступні сценарії:

  • Перемога Англії над Словенією з різницею в 3 або більше м'ячів.
  • Перемога Туреччини над Чехію або нульова нічия.
  • Перемога Португалії над Грузією або нульова нічия.
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