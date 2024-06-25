Модрич став найкращим гравцем матчу Хорватія — Італія за версією УЄФА
Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич став найкращим гравцем матчу третього туру Євро-2024 проти Італії (1:1).
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Ветеран "картатих" віддав 14 передач у фінальній третині та відзначився голом, ставши найвіковішим автором забитого м'яча в історії Євро. За версією SofaScore Модрич отримав оцінку — 7,2.
Хорватія, не зумівши перемогти Італію, посіла третє місце у групі B, яке не може гарантувати їм місце у плей-оф чемпіонату Європи.
Для виходу у плей-оф підопічним Златко Даліча потрібні наступні сценарії:
- Перемога Англії над Словенією з різницею в 3 або більше м'ячів.
- Перемога Туреччини над Чехію або нульова нічия.
- Перемога Португалії над Грузією або нульова нічия.