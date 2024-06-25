Визначився найкращий гравець матчу Хорватія — Італія за версією SofaScore

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став найкращим гравцем матчу проти Хорватії (1:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Воротар отримав оцінку — 7,5. Італієць зробив три сейви, зокрема відбив пенальті від Луки Модрича.

Перформанс Доннарумми допоміг Італії здобути друге місце у групі B та вийти до плей-оф Євро. На стадії 1/8 команда зіграє проти Швейцарії. Матч відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.