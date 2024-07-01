Франція та Бельгія оголосили склади на матч 1/8 Євро-2024
Збірні Франції та Бельгії оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.
Про це повідомляє УЄФА.
Франція: Меньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Тчуамені, Канте, Рабьо, Грізманн, Тюрам, Мбаппе.
Бельгія: Кастелс, Вертонгем, Кастань, Фас, Теат, Онана, Доку, де Брейне, Опенда, Карраско, Лукаку.
Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, що збірна Франції посіла друге місце в групі D, не зумівши переграти Польщу в останньому турі.
Збірна Бельгії вийшла з групи E теж з другої позиції, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Словаччиною та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинули турнір.