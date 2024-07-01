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Франція та Бельгія оголосили склади на матч 1/8 Євро-2024

Владислав Уткін — 1 липня, 18:00
Франція та Бельгія оголосили склади на матч 1/8 Євро-2024

Збірні Франції та Бельгії оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Франція: Меньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Тчуамені, Канте, Рабьо, Грізманн, Тюрам, Мбаппе.

Бельгія: Кастелс, Вертонгем, Кастань, Фас, Теат, Онана, Доку, де Брейне, Опенда, Карраско, Лукаку.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що збірна Франції посіла друге місце в групі D, не зумівши переграти Польщу в останньому турі.

Збірна Бельгії вийшла з групи E теж з другої позиції, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Словаччиною та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинули турнір.

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