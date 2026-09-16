Досвідчений півзахисник збірної Бельгії оголосив про завершення міжнародної кар'єри у 37 років

37-річний бельгійський півзахисник Ніцци Аксель Вітсель оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Про це рішення він повідомив у своєму Інстаграмі.

"Цього разу це остаточно. Я ухвалив рішення завершити свою міжнародну кар'єру. Настав час поступитися місцем молодим і новому поколінню. Я відчував величезну гордість за те, що віддавав усі сили протягом цих 18 років. Коли я починав у віці лише 18 років, я й уявити не міг, що досягну стільки.

Але ми все ж пережили неймовірні моменти! Дякую вболівальникам. Дякую всім моїм партнерам по команді, усім моїм тренерам і всім людям у федерації, які так чи інакше брали участь у моєму розвитку протягом усіх цих років. Бажаю команді успіхів у майбутньому. Я впевнений, що її майбутнє буде блискучим. Я люблю тебе, Бельгіє!", – написав футболіст.

Зауважимо, що Вітсель дебютував за національну збірну Бельгії в березні 2008 року, у товариському матчі проти Марокко (поразка – 1:4). З того часу провів у формі "червоних дияволів" 140 матчів, у яких відзначився 12 голами та 8 асистами.

Варто зазначити, що це не перший раз, коли Вітсель повідомляв про припинення виступів за збірну. У травні 2023 року футболіст оголосив, що завершив міжнародну кар'єру, проте вже у наступному році змінив своє рішення та виступив із командою на Євро-2024.

Окрім того, 37-річний хавбек поїхав у складі збірної на цьогорічну світову першість. Бельгія покинула турнір в 1/4 фіналу, поступившись іспанцям (1:2).

Загалом, у складі збірної він виступав на трьох чемпіонатах Європи та чотирьох мундіалях. На світовій першості 2018 року команда із Вітселем у складі дійшла до матчу за третє місце, у котрому обіграла Англію (2:0).

Нагадаємо, що у серпні цього року досвідчений футболіст доєднався до розташування французької Ніцци. У поточній кампанії хавбек провів 3 матчі, у яких результативними діями не відзначався.