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Куртуа не гратиме в Лізі націй-2026/27

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 15:57
Куртуа не гратиме в Лізі націй-2026/27
Тібо Куртуа
Getty Images

Зірковий голкіпер Реала Тібо Куртуа поставив на паузу свою кар'єру в збірній Бельгії.

Про це повідомляє Sporza.

Куртуа не гратиме в Лізі націй-2026/27, проте він готовий повернутися в збірну на відбір до Євро-2028, навіть у статусі запасного голкіпера.

"Я ухвалив рішення не грати увесь сезон Ліги націй зі збірною Бельгії. Якщо тренер команди не матиме проблем із травмами — досі я можу бути викликаний у винятковому порядку. Це також означає, що я не гратиму в потенційному Фіналі чотирьох.

Я буду зновий доступний для відбору чемпіонату Європи. Це добре для [головного тренера Марка] ван Боммела, але він відповів, що не може гарантувати мені місце в стартовому складі. Фізично я не знаю, чи зможу підтримувати той самий ритм ще чотири роки", – заявив воротар.

Куртуа виступає за збірну Бельгії з 2011 року, сумарно провів 155 матчів. Воротар уже говорив про те, що розглядає можливість паузи у виступах за збірну після чемпіонату світу-2026.

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