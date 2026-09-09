Зірковий голкіпер Реала Тібо Куртуа поставив на паузу свою кар'єру в збірній Бельгії.

Про це повідомляє Sporza.

Куртуа не гратиме в Лізі націй-2026/27, проте він готовий повернутися в збірну на відбір до Євро-2028, навіть у статусі запасного голкіпера.

"Я ухвалив рішення не грати увесь сезон Ліги націй зі збірною Бельгії. Якщо тренер команди не матиме проблем із травмами — досі я можу бути викликаний у винятковому порядку. Це також означає, що я не гратиму в потенційному Фіналі чотирьох. Я буду зновий доступний для відбору чемпіонату Європи. Це добре для [головного тренера Марка] ван Боммела, але він відповів, що не може гарантувати мені місце в стартовому складі. Фізично я не знаю, чи зможу підтримувати той самий ритм ще чотири роки", – заявив воротар.

Куртуа виступає за збірну Бельгії з 2011 року, сумарно провів 155 матчів. Воротар уже говорив про те, що розглядає можливість паузи у виступах за збірну після чемпіонату світу-2026.