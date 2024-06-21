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Кальцоне пояснив поразку від збірної України

Олександр Булава — 21 червня, 19:14
Кальцоне пояснив поразку від збірної України

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцоне вважає, що його гравці віддали всі сили у матчі проти України (1:2) у другому турі Євро-2024.

Цитує наставника УЄФА.

"Це був важкий матч. Деякими моментами я був задоволений, іншими менше. Я задоволений командою. Я не можу їх звинувачувати, перший тайм був кращим з нашого боку. У суперників чудові якості, у рейтингу ФІФА Україна на 20 місць попереду нас.

Ми сьогодні грали проти дуже сильного суперника. Я пишаюся своїми хлопцями. Ми віддали супернику останні 30 хвилин зустрічі, в які нас і покарали.

У нас була можливість забронювати місце в 1/8, але ми зустрілись з командою, якій потрібна була перемога, щоб залишитися в грі. Ми — команда "попелюшка" на цьому турнірі. Той факт, що ми боремося, щоб пройти до 1/8 фіналу вже є значущим", — сказав Кальцоне.

У наступному, вирішальному турі Словаччина протистоятиме Румунії, а Україна зіграє з Бельгією. Матчі відбудуться 26 червня.

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