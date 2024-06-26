УЄФА визначила найкращих гравців матчів Англія — Словенія та Данія — Сербія

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен та хавбек збірної Словенії Адам Гнезда Черин стали найкращим гравцям матчів третього туру Євро-2024 проти Сербії (0:0) та Англії (0:0) відповідно.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Еріксен відіграв 88 хвилин, завдав одного удару у ствір воріт та зробив два ключові паси. За версією аналітичного ресурсу SofaScore гравець отримав оцінку 7,2.

Черин відіграв увесь поєдинок, вигравши усі низові та верхові дуелі. Словенець отримав оцінку 7,0.

Данія та Словенія посіли друге та третє місце у групі C відповідно та вийшли у плей-оф. Команди завершили груповий етап з рівною кількістю очок, паритетом у різниці м'ячів, особистій зустрічі та жовтих картках. Отже, долю другого місця вирішив рейтинг у європейській кваліфікації (9 місце проти 15-го).