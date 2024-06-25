Данія розписала мирову із Сербією та вийшла у плей-оф Євро-2024

Збірна Данії зіграла внічию із Сербією у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

У першому таймі Данія більше проявила бажання вийти вперед у рахунку. Спочатку, на 16 хвилині Александер Ба небезпечно пробив головою, спрямувавши м'яч повз праву стійку. Згодом, через 5 хвилин, Крістіан Еріксен з далекої відстані завдав влучного удару у лівий нижній кут воріт, але Предраг Райкович зробив чудовий сейв.

Загалом, у першій половині гри було більше боротьби, ніж моментів біля воріт обох команд.

Фото: УЄФА

У другому таймі Сербія почала більше контролювати м'яч та намагатися тиснути на ворота Каспера Шмейхеля, адже саме їм була потрібна перемога у цьому матчі для виходу у плей-оф. Однак, данці показали чудовий приклад організованої оборони та не дали сербам реалізувати їх план.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група C, 25 червня

Данія — Сербія 0:0 (0:0)

Данія: Шмейхель, Андерсен, Крістенсен, Вестергор, Ба, Юльманн, Гейб'єрг, Меле, Еріксен, Хойлунд, Вінн (Сков Ольсен 46).

Сербія: Райкович, Павлович, Міленкович, Велькович, Живкович, Гудель (Йович 46), Ілич, Міяйлович, Лукич, Самарджич (Тадич 46), Мітрович.

Данія посіла друге місце у групі C та вийшла у плей-оф, де на неї чекає господар турніру, збірна Німеччини. Поєдинок відбудеться 29 червня о 22:00 за київським часом.

Варто зазначити, що Словенія, яка у паралельному матчі теж розписала "нульову" нічию з Англією, посіла третє місце у групі. Словенці та данці завершили груповий етап з рівною кількістю очок, паритетом у різниці м'ячів, особистій зустрічі та жовтих картах. Отже, долю другого місця вирішив рейтинг у європейській кваліфікації (9 місце проти 15-го).

Зі свого боку Сербія завершила виступ на Євро-2024, посівши останнє місце в даному квартеті.

Раніше сьогодні Австрія у гольовій перестрілці здолала Нідерланди та виграла групу D, а Франція розписала нічию з Польщею.