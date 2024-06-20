Робертсон — про нічию із Швейцарією: Це було набагато більше схоже на нас

Футболіст Ліверпуля та капітан збірної Шотландії Ендрю Роберстон вважає, що його команда у матчі проти Швейцарії (1:1) була більше схожою на себе, ніж в поєдинку проти Німеччини (1:5).

Його слова передає УЄФА з посиланням на BBC Sport.

"Це було набагато більше схоже на нас. Ми були агресивними, йшли вперед і не могли почати ще краще. У нас були шанси, але й у них. Ми набагато більше задоволені цим виступом. Ми приймемо нічию. Ми взяли її в цій грі, і це все, про що ми можемо просити.

У неділю нам потрібно знову грати, тому що це дуже важлива гра для нас зараз. Ми можемо взяти багато позитиву з сьогоднішнього вечора, але ми також можемо підкоригувати дрібні речі і покращитися ще більше, що добре. Нам потрібно зараз лягти спати і відновитися. У неділю ми будемо готові йти з тим результатом, який маємо", — сказав футболіст.

Після двох турів групового етапу Євро-2024 Шотландія має у своєму активі 1 очко та посідає третє місце у групі. Швейцарія з чотирма пунктами розташувалася на другій сходинці.

Очолює квартет Німеччина, яка після перемоги над Угорщиною, вже гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024.