Макрон відреагував на виліт збірної Франції з Євро-2024

Президент Франції Еммануель Макрон подякував національній команді за виступ на Євро-2024.

Очільник держави опублікував допис у соцмережі X.

"Вони вивели нас до 1/2 фіналу Євро та змусили тремтіти до останньої секунди. Дякую, "сині". Вітаємо наших іспанських друзів", — написав Макрон.

Ils nous ont amenés en demi-finale de cet Euro et nous ont fait vibrer jusqu’à la dernière seconde. Merci les Bleus. Bravo à nos amis espagnols. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 9, 2024

Нагадаємо, Франція поступилась Іспанії у півфіналі Євро з рахунком 2:1. Один з голів забив Ямін Ламал, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.