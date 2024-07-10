Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Макрон відреагував на виліт збірної Франції з Євро-2024

Владислав Уткін — 10 липня, 12:10
Макрон відреагував на виліт збірної Франції з Євро-2024

Президент Франції Еммануель Макрон подякував національній команді за виступ на Євро-2024.

Очільник держави опублікував допис у соцмережі X.

"Вони вивели нас до 1/2 фіналу Євро та змусили тремтіти до останньої секунди. Дякую, "сині". Вітаємо наших іспанських друзів", — написав Макрон.

Нагадаємо, Франція поступилась Іспанії у півфіналі Євро з рахунком 2:1. Один з голів забив Ямін Ламал, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Макрон Збірна Франції з футболу Євро-2024 з футболу

Макрон

Макрон просив президента Реала відпустити Мбаппе на Олімпійські ігри-2024
Макрон: Батько Мбаппе сказав мені, що футболіст хоче зіграти на Олімпійських іграх
Макрон прагне встановити олімпійське перемир’я на час Ігор-2024
Макрон: Ми попросимо Росію зупинити вогонь під час Олімпійських ігор
Макрон заперечив спроби переконати Мбаппе залишитися в ПСЖ

Останні новини