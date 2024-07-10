Макрон відреагував на виліт збірної Франції з Євро-2024
Президент Франції Еммануель Макрон подякував національній команді за виступ на Євро-2024.
Очільник держави опублікував допис у соцмережі X.
"Вони вивели нас до 1/2 фіналу Євро та змусили тремтіти до останньої секунди. Дякую, "сині". Вітаємо наших іспанських друзів", — написав Макрон.
Нагадаємо, Франція поступилась Іспанії у півфіналі Євро з рахунком 2:1. Один з голів забив Ямін Ламал, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.