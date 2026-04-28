Макрон спрогнозував результат матчу ПСЖ з Баварією

Президент Франції Еммануель Макрон поділився прогнозом на перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією.

Його слова передає L'Équipe.

"Я вболіваю за Марсель, але сьогодні грає ПСЖ, тому я за них. Думаю, вони виграють 3:1", – сказав він.

Водночас Макрон обережно оцінив шанси французів на перемогу в турнірі.

"Ніколи не можна бути впевненим, але це хороша команда", – заявив Макрон.

Перша зустріч команд відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Напередодні мюнхенський клуб достроково став чемпіоном Бундесліги сезону-2025/26 та став фіналістом національного кубку.