Визначився найкращий гравець матчу Німеччина — Угорщина за версією SofaScore

Футболіст мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Джошуа Кімміх став найкращим гравцем матчу проти Угорщини (2:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

На його рахунку 4 виграні дуелі з 5, 73 виконані передачі (71 точна) та 4 ключові паси.

Ця перемога гарантувала німцям вихід у плей-оф чемпіонату Європи, оскільки вони точно не зможуть опуститися нижче 3 сходинки, а в двох інших групах була зафіксована нічия. Через неї 3-ті місця цих груп не зможуть набрати 6 балів і теоретично перевершити Німеччину.

Нагадаємо, у першому турі "бундестім" розгромно перемогла Шотландію в матчі-відкритті європейського чемпіонату з футболу, а Угорщина поступилася Швейцарії.

Наступний матч німці проведуть проти швейцарців, а угорці зіграють із Шотландією. Обидва матчі відбудуться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.