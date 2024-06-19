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Визначився найкращий гравець матчу Німеччина — Угорщина за версією SofaScore

Микола Дендак — 19 червня, 21:13
Визначився найкращий гравець матчу Німеччина — Угорщина за версією SofaScore

Футболіст мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Джошуа Кімміх став найкращим гравцем матчу проти Угорщини (2:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

На його рахунку 4 виграні дуелі з 5, 73 виконані передачі (71 точна) та 4 ключові паси.

Ця перемога гарантувала німцям вихід у плей-оф чемпіонату Європи, оскільки вони точно не зможуть опуститися нижче 3 сходинки, а в двох інших групах була зафіксована нічия. Через неї 3-ті місця цих груп не зможуть набрати 6 балів і теоретично перевершити Німеччину.

Нагадаємо, у першому турі "бундестім" розгромно перемогла Шотландію в матчі-відкритті європейського чемпіонату з футболу, а Угорщина поступилася Швейцарії.

Наступний матч німці проведуть проти швейцарців, а угорці зіграють із Шотландією. Обидва матчі відбудуться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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