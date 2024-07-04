Пікфорд: Нам потрібна підтримка вболівальників

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд сказав, що команді потрібна підтримка вболівальників на Євро-2024.

Слова голкіпера передає УЄФА.

"Вірте у нас! Ми вийдемо битися на 100 відсотків і віддамо 100 відсотків самих себе. Нам потрібна підтримка вболівальників, оскільки вони є важливою частиною нашої команди. Атмосфера, яку вони виробляють, допомагає нам", — сказав гравець.

Нагадаємо, у чвертьфіналі англійці, які перемогли Словаччину, зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка вибила Італію в 1/8 фіналу.