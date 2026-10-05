Воротар збірної Англії визнав свою провину в необережному керуванні Ламборджині

Воротар Евертона та збірної Англії Джордан Пікфорд визнав себе винним у необережному керуванні Ламборджині вартістю у 200 тисяч фунтів стерлінгів (близько 235 785 євро).

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, інцидент стався 14 квітня у місті Натсфорд, графство Чешир, Велика Британія. Футболіст під час керування автівкою проігнорував знак "Поступися дорогою", що ледь не призвело до зіткнення двох інших машин.

Поліція почала переслідування Пікфорда, проте автомобіль англійського голкіпера віддалявся від працівника правоохоронних органів, порушивши ліміт швидкості на цій трасі.

Полісмен зазначає, що він рухався зі швидкістю 80,4 км/год на трасі з обмеженням у 48,28 км/год, й все одно не міг наздогнати Пікфорда.

Зрештою футболіст таки зупинився на одному з узбіч. Наразі гравець письмово визнав свою участь у цьому інциденті та заявив магістратському суду Воррінгтона, що хотів би з'явитися на наступному засіданні, аби розповісти обставини, які пом'якшують його провину.

Зауважимо, що Пікфорд протягом кар'єри провів за національну збірну Англії 92 матчі, у яких пропустив 62 м'ячі та 47 разів залишив ворота на "замку".

Нагадаємо, що в липні цього року Джордан став рекордсменом за кількістю проведених за збірну Англії матчів на чемпіонатах світу.