Сейв одноклубника Миколенка визнали найкращим у лютому в АПЛ
Голкіпер Евертона Джордан Пікфорд став володарем нагороди за найкращий сейв в англійській Прем'єр-лізі за підсумками лютого.
Результати голосування оприлюднила пресслужба чемпіонату.
Англієць отримав відзнаку за матч 28-го туру проти Ньюкасла, коли на 90+4-й хвилині за рахунку 3:2, перевів у перекладину влучний удар зльоту Сандро Тоналі, який пробивав перед штрафним майданчиком.
"Ти наполегливо тренуєшся на полі, щоб насолоджуватися такими моментами. Тоналі пробив якнайкраще. Гадаю, він навіть сам це визнав. Це був надзвичайно важливий матч. Я завжди радий трьом очкам, і якщо я можу допомогти команді здобути результат і мене покликають, то саме для цього я й тут. Але так, це був чудовий сейв", – прокоментував Пікфорд свою нагороду.
Для 32-річного англійця ця відзнака стала четвертою в кар'єрі, що є рекордом. Він обійшов Андре Онана та Давіда Раю, у яких по три такі нагороди.
Загалом у поточному сезоні воротар зіграв 30 поєдинків, 10 з яких провів на нуль, та пропустив 34 голи.
Нагадаємо, що найкращим тренером лютого в англійській Прем'єр-лізі визнали наставника Манчестер Сіті Жузепа Гвардіолу.