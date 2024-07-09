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Дешам: Мбаппе зіграє з Іспанією на 110% від своїх можливостей

Владислав Уткін — 9 липня, 11:41
Дешам: Мбаппе зіграє з Іспанією на 110% від своїх можливостей

Головний тренер збірної Франції вважає, що лідер команди Кіліан Мбаппе зможе показати максимум у півфіналі Євро-2024 проти Іспанії.

Слова наставника "Ле Бле" цитує УЄФА.

"Оборона дуже важлива, тим більше у протистоянні з такою командою, що атакує, як Іспанія. Надійний захист має величезне значення у всіх великих турнірах, але цього недостатньо. Ми повинні будемо зіграти ефективно та попереду.

Усі почуваються дуже добре. Нам вдалося як слід відновитися і перейти на думки про півфінал. Наша мета — вийти в ще один фінал.

Жіру? Він не грав в основі, але виходив із лави. Він був менш ефективний, ніж інші. Його участь у матчі залежить від ситуації. Мова не про створення моментів, а про недостатню реалізацію.

Мбаппе? Ми знали, що овертайм з Португалією — це для нього трохи занадто. Фізичний стан дозволить йому вийти на поле. Ми хотіли, щоб він отримав максимальний відпочинок. Ми зробили все можливе, і я впевнений, що Кіліан буде у формі. Він зіграє на 110% від своїх можливостей, як і решта команди.

Усі іспанські команди сильні у півзахисті. Вони вміють контролювати перебіг гри. Півзахист іспанців дуже сильний, особливо з Родрі. Ця збірна досі показувала на цьому Євро якісний футбол. Вони вражають своєю грою у кожному матчі", — сказав Дешам.

Матч відбудеться сьогодні, 9 липня. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Франція у серії пенальті здолала Португалію, а Іспанія в екстратаймі вирвала перемогу в Німеччини.

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