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Дешам пояснив нічию з Нідерландами на Євро-2024

Олександр Булава — 22 червня, 08:47
Дешам пояснив нічию з Нідерландами на Євро-2024

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив причини нічийного результату з Нідерландами у другому турі Євро-2024.

Цитує наставника УЄФА.

"На жаль, нам не вдалося забити гол. Гра була інтенсивною, і я був задоволений тим, що мої хлопці застосували свої колишні навички, хоч і залишилися розчаровані недостатньою ефективністю перед воротами.

Я б більше занепокоївся, якби моментів ми не створювали. Здавалося, що Антуан Грізман зіграв краще, ніж у першому матчі, але, можливо, він трохи відставав від ігрового ритму в технічному плані, що для мене незвично щодо нього. У цьому матчі він займав позицію ближче до воріт, бо в нас було ще три півзахисники.

До великих звершень ми готуємося заздалегідь. Витягти можна багато позитивних моментів, до того ж потрібно враховувати рівень суперників, а вони обидва сильні (збірні Австрії та Нідерландів). Але очевидно, що для перемог потрібні голи. Ми займемося цим і сподіватимемося покращити ситуацію до наступної гри, щоб досягти своєї мети та вийти в наступний етап", — сказав Дешам.

Напередодні провели поєдинок суперники французів та нідерландців у групі D. Збірна Польщі зазнала поразки від Австрії.

Нагадаємо, підопічні Рональда Кумана в першому турі обіграли Польщу з мінімальним рахунком 2:1. Франція переграла Австрію.

У наступному турі французи зіграють проти поляків, збірна Нідерландів зустрінеться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.

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