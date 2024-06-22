Дешам пояснив нічию з Нідерландами на Євро-2024

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив причини нічийного результату з Нідерландами у другому турі Євро-2024.

Цитує наставника УЄФА.

"На жаль, нам не вдалося забити гол. Гра була інтенсивною, і я був задоволений тим, що мої хлопці застосували свої колишні навички, хоч і залишилися розчаровані недостатньою ефективністю перед воротами.

Я б більше занепокоївся, якби моментів ми не створювали. Здавалося, що Антуан Грізман зіграв краще, ніж у першому матчі, але, можливо, він трохи відставав від ігрового ритму в технічному плані, що для мене незвично щодо нього. У цьому матчі він займав позицію ближче до воріт, бо в нас було ще три півзахисники.

До великих звершень ми готуємося заздалегідь. Витягти можна багато позитивних моментів, до того ж потрібно враховувати рівень суперників, а вони обидва сильні (збірні Австрії та Нідерландів). Але очевидно, що для перемог потрібні голи. Ми займемося цим і сподіватимемося покращити ситуацію до наступної гри, щоб досягти своєї мети та вийти в наступний етап", — сказав Дешам.