Де ла Фуенте: Ямаль може стати великим футболістом

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що Ламін Ямаль стане великим футболістом.

Слова наставника передає УЄФА.

"Ламін робить речі, які натякають на те, що він може бути великим спортсменом. Але нам потрібно залишатися розсудливими. Ми повинні допомогти розвиваючи його найкращим чином. Він виглядає набагато досвідченішим гравцем. Я щасливий, що він у нашій команді, і сподіваюся, що ми зможемо насолоджуватися ним довгі роки", — сказав фахівець.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2024 Іспанія перемогла Францію. Ямаль став кращим гравцем матчу, та побив 66-річний рекорд ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Також футболіст на рівні з Роналду та Руні потрапив до списку юнаків з асистом та голом на одному Євро.