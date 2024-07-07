Збірна Нідерландів — збірна Англії: де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2024

Збірна Нідерландів зустрінеться з Англією в півфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024.

Поєдинок між командами відбудеться 10 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "BVB-Штадіон".

Гру наживо в Україні покаже медіасервіс MEGOGO, як на телеканалі Футбол, так і в окремому поп-ап-каналі. Для того, щоб подивитися поєдинок, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн).

Також дивитися онлайн можна на регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Пряма трансляція на MEGOGO

Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі збірна Іспанія зустрінеться з Францією.

Напередодні ми повідомляли про прогноз на матчі 1/2 фіналу континентальної першості від штучного інтелекту.