Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна Нідерландів — збірна Англії: де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2024

Станіслав Лисак — 7 липня, 10:02
Збірна Нідерландів — збірна Англії: де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2024

Збірна Нідерландів зустрінеться з Англією в півфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024.

Поєдинок між командами відбудеться 10 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "BVB-Штадіон".

Гру наживо в Україні покаже медіасервіс MEGOGO, як на телеканалі Футбол, так і в окремому поп-ап-каналі. Для того, щоб подивитися поєдинок, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн).

Також дивитися онлайн можна на регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Пряма трансляція на MEGOGO

Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі збірна Іспанія зустрінеться з Францією.

Напередодні ми повідомляли про прогноз на матчі 1/2 фіналу континентальної першості від штучного інтелекту.

збірна Англії з футболу Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Куман — про вихід Нідерландів у півфінал Євро-2024: Малих націй не буває
Збірна Іспанії — збірна Франції: де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2024
Штучний комп'ютер визначив шанси команди виграти Євро-2024
Нідерланди здобули вольову перемогу над Туреччиною: огляд матчу Євро-2024
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Нідерланди — Туреччина

Останні новини