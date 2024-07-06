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Визначилася перша півфінальна пара Євро-2024

Станіслав Лисак — 6 липня, 01:30
Визначилася перша півфінальна пара Євро-2024

Збірна Іспанії зустрінеться з Францією в межах першого півфіналу чемпіонату Європи-2024.

Про це стало відомо за підсумками матчів 1/4 фіналу

Поєдинок між командами відбудеться 9 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "Мюнхен Арена".

Зазначимо, що іспанці в додатковий час вирвали перемогу в господарів турніру збірної Німеччини, а Франція по пенальті виявилася сильнішою за Португалію.

Іншу півфінальну пару сформують переможці матчів Англія — Швейцарія та Туреччина — Нідерланди. Поєдинки відбудеться в суботу, 6 липня.

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