Визначилася перша півфінальна пара Євро-2024
Збірна Іспанії зустрінеться з Францією в межах першого півфіналу чемпіонату Європи-2024.
Про це стало відомо за підсумками матчів 1/4 фіналу
Поєдинок між командами відбудеться 9 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "Мюнхен Арена".
Зазначимо, що іспанці в додатковий час вирвали перемогу в господарів турніру збірної Німеччини, а Франція по пенальті виявилася сильнішою за Португалію.
Іншу півфінальну пару сформують переможці матчів Англія — Швейцарія та Туреччина — Нідерланди. Поєдинки відбудеться в суботу, 6 липня.