Було класно — дружина Реброва прокоментувала виступ збірної України на Євро

Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва, Анна подякувала національній команді за виступ на Євро-2024.

Реброва написала про це у сторіс в інстаграмі.

"Було класно! Дякую збірній України, що подарувала це свято всім українцям! Попереду найголовніша перемога", — написала Анна.





Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.



