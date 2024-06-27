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Було класно — дружина Реброва прокоментувала виступ збірної України на Євро

Владислав Уткін — 27 червня, 15:20
Було класно — дружина Реброва прокоментувала виступ збірної України на Євро

Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва, Анна подякувала національній команді за виступ на Євро-2024.

Реброва написала про це у сторіс в інстаграмі.

"Було класно! Дякую збірній України, що подарувала це свято всім українцям! Попереду найголовніша перемога", — написала Анна.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.


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