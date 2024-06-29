Крістанте: Швейцарія переважала нас фізично та організаційно

Півзахисник Роми та збірної Італії Браян Крістанте вважає, що Швейцарія переважала фізично та організаційно у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Вони переважали нас фізично та організаційно. Ще рано робити висновки, ми заслуговуємо на те, щоб повернутися додому. Тепер нам потрібно прочистити голову і почати наступний сезон з іншим настроєм та енергією. Коли ти бачиш, що є така велика різниця в організації та грі, твоя енергія зникає. Ми їдемо додому, і це заслужено", — сказав гравець.

Нагадаємо, італійці поступилися Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2024 та вперше з 2004 року не вийшли у чвертьфінал чемпіонату Європи.

У групі B Італія посіла другу сходинку з 4 балами в активі. Вони перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.