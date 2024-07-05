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Сілва: Наша мета — повернути трофей додому

Микола Дендак — 5 липня, 08:55
Сілва: Наша мета — повернути трофей додому

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва розповів, що головною метою його команди на Євро-2024 є повернення трофея додому.

Слова футболіста передає УЄФА.

"Я не знаю, як зіграє Франція. Дивлячись на гравців, які у них є, вони не налаштовані оборонятися з 11 гравцями за м’ячем протягом 90 хвилин, тому для нашої команди може бути більше простору. Я дуже мотивований. Це чудовий шанс наблизитися до нашої головної мети, яка полягає в тому, щоб повернути трофей додому.
Я відчуваю, що роблю все можливе, і я запевняю вас, що продовжуватиму це робити. Я знаю, що можу покращитися, але не думаю, що ми працюємо погано", — сказав гравець.

Нагадаємо, що збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію. В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію (1:0).

Зазначимо, що Португалія вже тріумфувала на Євро. Це сталося у 2016 році, тоді у фінал команда перемогла саме Францію.

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