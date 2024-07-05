Беллінгема дискваліфікували на одну гру через непристойний жест

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем таки отримав дискваліфікацію на один матч УЄФА через некультурний жест під час святкування голу у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словаччини.

Про це повідомляє УЄФА.

Беллінгема дискваліфіковано на один матч УЄФА, покарання не виконується негайно, та підлягає випробувальному терміну в 1 рік. Також футболіст має заплатити штраф у розмірі 30000 євро.

Гравець продемонстрував непристойний жест, провівши рукою біля паху в бік уболівальників. Сам він написав, що це було внутрішнім жартом, адресованим до деяких близьких друзів, які були на грі.

Минулого сезону Джуд вже був відсторонений від матчу Ла Ліги через зневажливе ставлення до арбітра, хоча півзахисник заперечував будь-які порушення.

Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2024 між Англією та Швейцарією відбудеться 6 липня о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Напередодні стало відомо, що лідера збірної Туреччини Меріха Демірала дискваліфікують через святкування голу у ворота збірної Австрії.