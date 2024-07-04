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Беллінгем не отримає дискваліфікації за провокативний жест

Станіслав Лисак — 4 липня, 23:35
Беллінгем не отримає дискваліфікації за провокативний жест

УЄФА не буде застосовувати серйозні санкції щодо півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема, який продемонстрував непристойний жест після голу в грі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словаччини (2:1).

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Футболіст продемонстрував непристойний жест, провівши рукою біля паху в бік уболівальників.

Сам гравець написав, що відповідний жест є "внутрішнім жартом, адресований до деяких близьких друзів, які були на грі". Джуд додав: "Нічого, крім поваги до того, як зіграла команда Словаччини сьогодні ввечері".

Зазначимо, що минулого сезону Беллінгем вже був відсторонений від матчу Ла Ліги через зневажливе ставлення до арбітра, хоча півзахисник заперечував будь-які порушення.

Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2024 між Англією та Швейцарією відбудеться 6 липня о 19:00 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що лідера збірної Туреччини Меріха Демірала дискваліфікують через святкування голу у ворота збірної Австрії.

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