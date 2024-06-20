Асистент Реброва: Збірна Словаччини — це дуже зрозуміла команда

Гліб Платов, асистент головного тренера збірної України Сергія Реброва, вважає, що збірна Словаччини з футболу має зрозумілу структуру гри.

Про це Платов розповів на You-Tube-каналі Української асоціації футболу напередодні гри зі словаками на Євро-2024.

"Збірна Словаччини — це дуже зрозуміла команда зі зрозумілою структурою гри, дуже організована, дисциплінована та інтенсивна. Вона має збалансований підбір гравців на кожній позиції. Ми повинні розуміти, що там немає топ-зірок з найкращих клубів світу, але усі гравці грають на високому рівні. Ця команда збалансована. Середній рівень гравців у цій команді досить високий", — сказав Платов.

Нагадаємо, що поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.