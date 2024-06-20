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Довбик — про матч із Румунією: Гроші не грають у футбол

Владислав Уткін — 20 червня, 07:40
Довбик — про матч із Румунією: Гроші не грають у футбол

Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував розгромну поразку від Румунії у першому турі Євро-2024.

Форвард Жирони дав інтерв'ю УЄФА.

"Це був дуже важкий матч для нас у психологічному плані, бо результат став шоком для всіх гравців та для всієї країни. Якось виправдовувати нас я не хочу, критика в наш бік заслужена. Хочу лише вибачитися перед вболівальниками за цю гру.

У нас є ще два матчі, в яких можна виправити ситуацію. Звичайно, зараз наш психологічний стан не найкращий, але ми неодноразово показували, що вміємо виходити зі скрутних ситуацій.

Перед стартом Євро-2024 було багато очікувань та розмов, що це найкраща збірна України в історії. Але це великий турнір, до якого потрібно підходити, не дивлячись на ситуацію на папері чи "трансфермаркетах", а доводити все своєю грою.

Як показує матч проти Румунії, гроші не грають у футбол і на папері ми були фаворитами, але склалося все інакше", — сказав Довбик.

Збірна України зіграє проти Словаччини у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

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Артем Довбик

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