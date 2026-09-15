Доньці Довбика виповнилося 4 роки: дружина футболіста показала яскраві кадри зі свята

Дружина форварда Болоньї та збірної України Артема Довбика Юлія поділилася яскравими кадрами з четвертого дня народження їхньої доньки Кіри.

Для маленької іменинниці батьки влаштували справжнє тематичне свято. Територію прикрасили численними кульками, святковими декораціями та героями популярного мультфільму "Зоотрополіс".

На вечірку запросили подруг Кіри та друзів родини. Для маленьких гостей підготували солодкий стіл, різноманітні розваги та аквагрим, а центральною частиною святкового оформлення стала велика фотозона.

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Судячи зі світлин, батьки подбали про кожну деталь — від тематичних десертів і декорацій до розваг для дітей. Свято вийшло яскравим та по-справжньому казковим.

"Незабутні спогади зі святкування дня народження Кіри. Дякую всім, хто розділив із нами цей особливий день", — написала Юлія.

Нагадаємо, Болонья орендувала Довбика у Роми до 30 червня 2027 року. Також в угоді включена опція повноцінного викупу нападника.

Напередодні Артем забив свій перший гол за "червоно-синіх" у матчі проти Сассуоло. Він допоміг своїй команді врятуватись від поразки вже в компенсований час (2:2).